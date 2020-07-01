  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam

Nikah işlemleri için gerekli evraklar neler?

Nikah işlemleri için gerekli evraklar neler? Nikah kıymak isteyen çiftlerin yapması gereken önemli evraklar bazen çok zorlayabiliyor. Erkenden araştırma yapıp, bu sorunları bir kerede üstesinden gelmek isteyenler araştırma yapıyor. Peki ama hangi evraklar evlilik için isteniyor?

Yeniakit Publisher
2020-07-01 17:40:00 -
Nikah işlemleri için gerekli evraklar neler?

Evlilikle ilgili resmi evrakların hazırlıklarına başlamak için bir başvuru yapmak gerekiyor. Söz konusu evrakların hazırlanması uzun sürse de, güzel bir amaç için bu durumlara katlanmak zorunda kalınabiliyor.

Gereken Evraklar

  • Çiftlerin Nüfus cüzdanı asılları ve fotokopisi
  • Aile hekimliğinden sağlık raporu
  • 5 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf
  • Çiftlerden biri 17 yaşının altındaysa, ailenin iznini gösteren belge
  • Çiftlerinden biri 16 yaşının altındaysa, mahkeme tarafından alınan izin belgesi

Bu belgelerin birçoğu e-devlet üzerinden çıkartılabiliyor. Belediye ya da muhtarlıklardan yardım alarak bu evrakları çıkartırabilirsiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı