Nikah işlemleri için gerekli evraklar neler?
Nikah işlemleri için gerekli evraklar neler? Nikah kıymak isteyen çiftlerin yapması gereken önemli evraklar bazen çok zorlayabiliyor. Erkenden araştırma yapıp, bu sorunları bir kerede üstesinden gelmek isteyenler araştırma yapıyor. Peki ama hangi evraklar evlilik için isteniyor?
Evlilikle ilgili resmi evrakların hazırlıklarına başlamak için bir başvuru yapmak gerekiyor. Söz konusu evrakların hazırlanması uzun sürse de, güzel bir amaç için bu durumlara katlanmak zorunda kalınabiliyor.
Gereken Evraklar
- Çiftlerin Nüfus cüzdanı asılları ve fotokopisi
- Aile hekimliğinden sağlık raporu
- 5 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf
- Çiftlerden biri 17 yaşının altındaysa, ailenin iznini gösteren belge
- Çiftlerinden biri 16 yaşının altındaysa, mahkeme tarafından alınan izin belgesi
Bu belgelerin birçoğu e-devlet üzerinden çıkartılabiliyor. Belediye ya da muhtarlıklardan yardım alarak bu evrakları çıkartırabilirsiniz.