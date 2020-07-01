Nikah işlemleri için gerekli evraklar neler?

Evlilikle ilgili resmi evrakların hazırlıklarına başlamak için bir başvuru yapmak gerekiyor. Söz konusu evrakların hazırlanması uzun sürse de, güzel bir amaç için bu durumlara katlanmak zorunda kalınabiliyor.

Gereken Evraklar

Çiftlerin Nüfus cüzdanı asılları ve fotokopisi

Aile hekimliğinden sağlık raporu

5 adet son 6 ay içinde çekilmiş fotoğraf

Çiftlerden biri 17 yaşının altındaysa, ailenin iznini gösteren belge

Çiftlerinden biri 16 yaşının altındaysa, mahkeme tarafından alınan izin belgesi

Bu belgelerin birçoğu e-devlet üzerinden çıkartılabiliyor. Belediye ya da muhtarlıklardan yardım alarak bu evrakları çıkartırabilirsiniz.