Nikah dairelerinde "09.09.2019" yoğunluğu

Türkiye’nin birçok yerinde olduğu gibi Van’da da birçok çift, özel olduğunu düşündükleri 09.09.2019 tarihinde dünya evine girdi.

Türkiye’nin birçok yerinde evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen çiftler nikah salonlarına akın ederken, Van’ın Tuşba ilçesinde de 09.09.2019 tarihini seçen 30 çift, nikah masasına oturdu. Geleneksel Van Evleri Mahallesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Nikah Memurluğunda 09.09.2019 yoğunluğu yaşanırken, nikah memuru Burhan Gencer tarafından kıyılan nikahlarla çiftler dünya evine giriyor.

Düzenlenen nikah merasiminin ardından açıklamada bulunan Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül, normalde günde ortalama 10 nikah kıyılırken özel günlerde bu sayının arttığını ifade ederek, “Normalde günde 8-10 başvuru alırken, 09.09.2019 olması nedeniyle yaklaşık 30 civarı bir başvurumuz oldu. Bizde bugünü anlamlı kılmak isteyen çiftlerimiz için personel fazlalaştırarak onların bu isteğini geri çevirmemeye çalışıyoruz. Çiftlerimize küçük bir nikah armağanı adına elimizden geleni yapıyor, tüm çiftlerimize bir ömür mutluluklar diliyoruz” dedi.

09.09.2019 tarihine eşiyle birlikte karar verdiğini vurgulayan damat Muhammed Köseoğlu, “9 sayısı genelde benim için uğurlu bir sayıdır. Bugün 09.09.2019 olmasını özellikle eşimle birlikte seçtik. Buna istinaden düğün tarihini de 19.09.2019 olarak belirledik. Şu an çok mutluyum. Yeni bir yola girdim. Artık sorumluluk sahibiyim ve bu saatten sonra artık hayat benim için iki kişiliktir. Tuşba Belediyesine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken gelin Derya Barut ise çok mutlu olduğunu dile getirerek herkese teşekkür etti.

Çiftler otantik nikah masasında dünya evine giriyor

Tuşba Belediyesi, Geleneksel Van Evleri Mahallesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Nikah Memurluğuna gelen çiftlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Çiftler, doğal güzelliği ile dış mekan fotoğraflarının çekilebileceği en güzel yerlerden biri olan Van Evlerinde fotoğraf çektikten sonra bu tarihi yapıya uygun olarak dizayn edilen nikah masasına oturuyor. Ayakları tekerleği andıran demirden olan ve Van kilimi ile kaplı ahşap nikah masasına oturan çiftler yeni bir yuvanın temelini atmak üzere nikah memurunun sorularına ‘Evet’ diyerek hayatlarını birleştiriyor.