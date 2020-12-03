  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 19 kişi Lassa ateşinden öldü
Aktüel

Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 19 kişi Lassa ateşinden öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 01:16:34 -
Nijerya'nın Bauchi eyaletinde 19 kişi Lassa ateşinden öldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Bauchi eyaletinde, hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) Bauchi Eyalet Koordinatörü Dr. Rilwanu Muhammed, yaptığı açıklamada, dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ederken, eyalette sarı humma ve Lassa ateşinin patlak verdiğini belirtti.

Muhammed, eyaletin Tafawa Balewa bölgesinde 63 Lassa ateşi vakası görüldüğünü ve 19 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Sarı humma salgınıyla mücadele kapsamında da eyaletin 19 bölgesine 4 milyon aşı sevk edildiği bilgisini paylaşan Muhammed, "Ocak 2021'e kadar 1-44 yaşları arası kişilerin aşılanması planlanıyor. Hükümet, salgının komşu eyaletlere sıçramaması için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya'da ocak ayından bu yana ülkenin 29 eyaletinde 300'den fazla kişi Lassa ateşi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında yükselişe geçen Lassa ateşi salgınında, 2019'da 129 kişi hayatını kaybetmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Nijerya hükümeti, 2019'da Lassa ateşi nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu
Dünya

Karabağ'ı işgalden kurtaran Azerbaycan, Türkiye bombasını dünyaya duyurdu

İşgalci Ermenistan'a karşı zaferini ilan eden Azerbaycan'da İnovasyon Ajansı, Türkiye ile ortaklaşa Karabağ'da ileri teknoloji parkının kuru..
Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…
Dünya

Rusya’dan beklenen açıklama yapıldı! Dağlık Karabağ’da resmi dil…

Dağlık Karabağ’da resmi dillerden birisinin Rusça olup olmayacağına Rusya’dan beklenen açıklama geldi.
Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu
Gündem

Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu

“Erzincan leş ve keş yuvası derlerdi inanmamıştım” sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Barbaros Şansal'ın cezası belli oldu. Şansal'a önc..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay