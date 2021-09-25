Nijeryalı "kral" Gürcistan'da belediye başkanı adayı oldu

Gürcistan'da 2 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerde başkent Tiflis'te belediye başkanlığına aday olan, Nijerya'daki "İbo kabilesinin kralı" Arinz Richard Ogbunuju, seçimlerde kazanması durumunda kente yabancı yatırımları çekmeyi hedefliyor.

Gürcistan tarihinde ilk kez, Nijerya asıllı siyahi bir iş insanı, 2 Ekim'deki seçimlerde Tiflis Belediye Başkanı olmak için diğer siyasi rakipleriyle yarışacak.

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun resmi internet sitesinde, ağustos sonunda yer alan açıklamaya göre, muhalefet partisi "Bizim Birleşik Gürcistan" tarafından Tiflis Belediye Başkanlığına aday gösterilen, Gürcistan vatandaşlığı da bulunan Ogbunuju, adeta yerel ve yabancı basının ilgi odağı oldu.

Gürcistan'da parfüm satarak iş kuran, daha sonra ikinci el araç ve araç parçası satarak işini geliştiren ve bugün çeşitli işletmelere sahip olan Ogbunuju, ana dil seviyesinde Gürcüce konuşabiliyor.

Ogbunuju, Gürcistan'da geçirdiği yaklaşık 25 yıla, Nijerya'dan ayrılarak yabancı bir ülkede yaşamasının nedenlerine ve siyasete girme kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ogbunuju, doğup büyüdüğü Nijerya'da 1995 yılında annesinin ve bir kardeşinin art arda hayatını kaybetmesinin ardından yurt dışında yabancı kültürlerle tanışmak için ilk kez ülkesinden ayrıldığını ifade ederek, "1995'te önce annem daha sonra kardeşim hayatını kaybetti. Zor günler yaşıyordum. Büyük ağrılar hissediyordum. Bu yüzden çeşitli ülkelere gidip oraları tanımaya karar verdim." dedi.

"Gürcistan'ı çok beğendim"

Birçok ülkeyi gezdikten sonra Türkiye'de İstanbul, Ankara ve çeşitli şehirlerde belli bir süre bulunmasının ardından ilk kez 1996'da Gürcistan'a geldiğini aktaran Ogbunuju, bugüne kadar da bu ülkede yaşadığını kaydetti.

Gürcistan'a bir turist olarak geldiğini ancak daha sonra burada kalıp iş kurmaya karar verdiğini anlatan Ogbunuju, "Gürcistan'ı çok beğendim. Burada Gürcü bir kadınla evlendim. Üç çocuğumuz var. Bu ülke beni kabul etti ve ben de bu ülkeyi çok sevdim." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 yıl önce Gürcistan vatandaşlığını da aldığını belirten Ogbunuju, "Ben burada artık diğer Gürcüler gibi yaşıyorum. Bir Gürcü gibi düşünüyorum. Burada hayat kurmak hiç zor gelmedi bana çünkü adetlerimiz birbirine benziyor." şeklinde konuştu.

Gürcistan'da halkın kendi gelenek ve kültürüne sahip çıktığını ifade eden Ogbunuju, "Gelenek ve kültürüne değer vermeyen halkın bir geleceği yok, onlar yabancıları da kabul edemez. Gürcüler ise bu değerlere saygı gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Nijerya'da, halkın kendisine yıllar önce "İbo kabilesinin kralı" unvanın verdiği bilgisini paylaşan Ogbunuju, "Halkım bana bu unvanı verdi." dedi.

Gürcistan'da siyasete girmeye karar verdiğini ve 2 Ekim'de yapılacak yerel seçimlerde Tiflis Belediye Başkanı olmak için mücadele ettiğini belirten Ogbunuju, "Ben siyasetçi değilim, sıradan bir iş adamıyım. Günlük olarak toplu taşıma araçları kullanıyorum, halkın içindeyim ve onların ne istediklerini iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

"İstihadam sorunu var"

Gerek önceki gerek mevcut hükümetin başkent Tiflis için son derece önemli projeler gerçekleştirdiğini ve etkili faaliyetler yürüttüğünü aktaran Ogbunuju, "Ama halk için genelde istihdam sorunu var ve bu yüzden iş adamı olarak ben bu sorunları çözmek için siyasete girmek istiyorum." diye konuştu.

Tiflis'e yabancı yatırımı getiren birçok iş adamı tanıdığını ve kenti yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirmek istediğini ifade eden Ogbunuju, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yabancı yatırımcılar güvenebilecek yetkiliyi arıyor. İşte onların güvendiği kişi benim. Eminim 4 yıl sonra Tiflis daha güzel ve başarılı bir şehir olacak. Tiflis şimdi de güçlü bir şehir, hükümet bu yönde önemli çalışmalar yapıyor. Mevcut başkan Kakha Kaladze aktif çalışmalar yürütmekte ancak bir tuz eksik ve bu tuz da yatırım."

Ogbunuju'nun seçimlerde temsil edeceği "Bizim Birleşik Gürcistan"ın Genel Başkanı İsak Giorgadze de konuşmasında, "Ogbunuju'nun tek amacı var, o da bizlerle birlikte Gürcistan'ı daha güçlü bir hale getirmektir." ifadesini kullandı.

Parti olarak Gürcistan'ın NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecini desteklediklerini kaydeden Giorgadze, Ogbunuju'yla beraber bu yönde etkili çalışmalar yürütebileceklerine inandıklarını vurgulayarak, "Biz böylece dünyaya Gürcistan'ın hoşgörülü bir ülke olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.