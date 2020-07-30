Nijeryalı çocukların bayramlıkları Türkiye'den

ABUJA (AA) - Nijerya'da insani yardım ve eğitim çalışmaları yürüten gönüllüler, Türkiye'den gönderilen bayramlık kıyafetleri, başkent Abuja'da çocuklara dağıttı.

Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, yardımlar ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abuja'ya bağlı Zuba bölgesinde Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 200 çocuğa bayram kıyafeti hediye ettiklerini aktardı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle buruk bir bayram geçirildiğini kaydeden Akyol, "Çocuklarımız bu salgın nedeniyle ihtiyaçlarını gideremedi. Biz de bir nebze olsun onları mutlu etmek için Türkiye'den hayırseverlerin göndermiş olduğu bayram kıyafetlerini çocuklarımıza dağıttık." dedi.



Türkiye'den gönderilen yardımlar kapsamında kıyafetin yanında çocuklara süt ve şeker gibi gıda malzemeleri de dağıtıldı.



Nijeryalı çocuklardan 12 yaşındaki Abdallah Rayyanu, Türklerin her durumda onlara sahip çıktığını belirterek yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.