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Dünya Nijerya'dan İngiltere'ye sert tepki
Dünya

Nijerya'dan İngiltere'ye sert tepki

Nijerya hükümeti, Omicron varyantı nedeniyle İngiltere'nin ülkesini kırmızı listeye almasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 17:32:00 -
Nijerya'dan İngiltere'ye sert tepki

Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Nijerya hakkında aldığı kararın haksız ve ayrımcı olduğunu belirtti.

İngiltere hükümetine kararını derhal geri çekmesi çağrısında bulan Muhammed, "İngiliz hükümeti ve diğerlerinin bu eylemine karşı (Nijerya) Kovid-19'la Mücadele Komitesinin uygun şekilde cevap vereceğinden hiç şüphem yok." dedi.

Sağlık Bakanı Osagie Ehanire ise İngiltere hükümetinin Nijerya'ya karşı aldığı karardan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Kovid-19'u yönetmenin birçok yolu olduğunun altını çizen Ehanire, Omicron varyantı hakkında hala pek bir şey bilmezken Nijerya'ya böyle bir karar uygulanmasının yanlış olduğunu belirtti.

İngiltere, Omicron varyantı nedeniyle bugünden itibaren Nijerya'yı kırmızı listeye aldı.

Şimdiye kadar 2 kişide Omicron varyantı tespit edilen Nijerya'da salgının başından bu yana 214 bin 622 Kovid-19 vakası görüldü ve 2 bin 980 kişi yaşamını yitirdi.

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