Nijerya’dan ağır darbe gündeme damga vurdu! Aldıkları karar dünya devi firmaları şok etti... Milyonluk flaş karar

Nijerya Federal Yüksek Mahkemesi, enflasyon karşıtı protestoları desteklemek için gönderilen 50 milyon doların 38 milyon dolarını dondurma kararı aldı. Bu fonların dört farklı cüzdanda saklandığı ve hükümet yetkililerinin bu cüzdanları tespit ederek harekete geçtiği belirtildi. Bu kararla birlikte, protestoların finansmanına yönelik ciddi bir darbe vurulmuş oldu.

Nijerya, son dönemde ciddi bir ekonomik krizle boğuşuyor. Ülkenin para birimi naira, dolar karşısında değer kaybederken, enflasyon oranı da 28 yılın en yüksek seviyesi olan %33,2’ye ulaştı. Hükümet yetkilileri, bu ekonomik çöküşün bir kısmını kripto para ticaretine bağlayarak, bu alanda daha sıkı düzenlemeler getirme yoluna gitmiş durumda.

Nijerya Merkez Bankası Başkanı Olayemi Cardoso, kripto para borsası Binance’in, geçen yıl ülke dışına 26 milyar dolar çıkışına olanak sağladığını ve bunun vergi kayıplarına yol açtığını belirtti. Bu açıklamanın ardından, ABD vatandaşı ve Binance yetkilisi Tigran Gambaryan’ın ülkeye davet edilip gözaltına alınması, Nijerya’nın kripto para düzenlemelerinde uluslararası boyuta taşındığını gösteriyor.

Protestoların Arkasındaki Güç:Kripto Para

Nijerya’da enflasyon karşıtı protestoların finansmanı büyük ölçüde kripto para üzerinden sağlanıyor. Hükümetin bu konuda attığı adımlar, hem protestocuların elini zayıflatmayı hem de kripto paranın ülke ekonomisi üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefliyor. Ancak, bu durumun protestolar üzerindeki etkisi ve halkın tepkisi merak konusu.

Nijerya’da kripto paranın yasadışı kullanımına karşı alınan bu önlemler, hem yerel ekonomiyi koruma çabası olarak hem de protestoların arkasındaki mali gücü zayıflatma amacıyla değerlendiriliyor. Hükümetin bu kararlı adımları, ülkenin geleceği üzerinde derin etkiler yaratabilir.

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