Nijerya'daki protestolarda çok sayıda kişi öldü

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, özel polis biriminin "insan haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle 7 Ekim'den bu yana ülke genelinde devam eden protestolar şiddet eylemlerine döndü.

Yapılan açıklamada, ülkede devam eden protesto gösterilerinde iki haftada 54 kişinin yaşamını yitirdiğini, onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

Lagos eyaletindeki Lekki bölgesinde dün protestoculara yönelik silahların da kullanıldığı saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü belirtildi.

Gösteriler tüm Nijerya'ya yayıldı

Nijerya'nın Delta eyaletinde iki hafta önce, bir gencin SARS tarafından öldürülmesi ile sosyal medyada ünlüler ve aktivistlerin çağrısıyla Lagos ve başkent Abuja'da başlatılan gösteriler, ülke geneline yayıldı.

Nijerya'da dün protestocuların bir cezaevine düzenlediği baskında yaklaşık 200 mahkum kaçmıştı.

Gösteriler nedeniyle Nijerya'da 8 eyalette olağanüstü hal ilan edildi.