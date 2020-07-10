Nijerya'da yolcu otobüsü yandı: 12 ölü
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bayelsa eyaletinde meydana gelen trafik kazasının ardından yolcu otobüsünde çıkan yangında 12 kişi öldü.
Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Bayelsa Eyalet Koordinatörü Robert Ogom, yerel basına yaptığı açıklamada, Tombia-Amassoma kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan yolcu otobüsünün, bir kamyonla çarpıştığını ve ardından alev aldığını belirtti.
Ogom, yangında 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Robert Ogom, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.
Ogom, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine de işaret etti.