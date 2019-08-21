Nijerya'da yeni kabine açıklandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yeni bakanlar kurulunu açıkladı.

Devlet Başkanı Buhari yaptığı yazılı açıklamayla, kabinesindeki 43 bakanı kamuoyuna duyurdu.

Şubatta ikinci kez devlet başkanı seçilen Buhari, "Bugün 43 bakan ve başkan yardımcım ile Nijerya halkına hizmet etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.



Buhari ayrıca yeni dönemde ülke güvenliğinin sağlanması, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik kalkınmaya yönelik adımlar atılacağını belirtti.



Eyalet sistemiyle yönetilen Nijerya'da yeni kabinede 26 bakan ve 17 devlet bakanı bulunuyor.



Yeni kabinede, Adamu Adamu Eğitim Bakanı, Geoffrey Onyeama Dışişleri Bakanı, Abubakar Malami Adalet Bakanı, Ogbonnaya Onu Bilim ve Teknoloji Bakanı, Richard Adeniyi Adebayo Endüstri ve Ticaret Bakanı ve Sabo Nanono Tarım Bakanı olarak görev yapacak.

Petrol Bakanlığını ise Devlet Başkanı Buhari üstlendi.

Devlet Başkanı ve Tüm İlericiler Kongresi (APC) lideri Buhari, 23 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde 15 milyon seçmenin oyuyla yeniden devlet başkanı seçilmişti.