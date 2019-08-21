0553 313 94 23

Nijerya'da yeni kabine açıklandı

21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:31
Nijerya'da yeni kabine açıklandı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da Devlet Başkanı Muhammed Buhari, yeni bakanlar kurulunu açıkladı.

Devlet Başkanı Buhari yaptığı yazılı açıklamayla, kabinesindeki 43 bakanı kamuoyuna duyurdu.

Şubatta ikinci kez devlet başkanı seçilen Buhari, "Bugün 43 bakan ve başkan yardımcım ile Nijerya halkına hizmet etmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

Buhari ayrıca yeni dönemde ülke güvenliğinin sağlanması, yolsuzlukla mücadele ve ekonomik kalkınmaya yönelik adımlar atılacağını belirtti.

Eyalet sistemiyle yönetilen Nijerya'da yeni kabinede 26 bakan ve 17 devlet bakanı bulunuyor.

Yeni kabinede, Adamu Adamu Eğitim Bakanı, Geoffrey Onyeama Dışişleri Bakanı, Abubakar Malami Adalet Bakanı, Ogbonnaya Onu Bilim ve Teknoloji Bakanı, Richard Adeniyi Adebayo Endüstri ve Ticaret Bakanı ve Sabo Nanono Tarım Bakanı olarak görev yapacak.

Petrol Bakanlığını ise Devlet Başkanı Buhari üstlendi.

Devlet Başkanı ve Tüm İlericiler Kongresi (APC) lideri Buhari, 23 Şubat'ta düzenlenen seçimlerde 15 milyon seçmenin oyuyla yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 18:31
  1. Devlet Başkanı Muhammed Buhari
  2. Nijerya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tatar: "Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin bağlarını hiçbir güç kopartamaz"
    1. Tatar: "Kuzey Kıbrıs ile Türkiye’nin..
    2. Kuvvetli yağış kazayı da beraberinde..
    3. 3 isim daha görevden alındı
    4. Şehit ateşi Adıyaman’a düştü
    5. Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100..
    6. Hakem Heyeti süreci başladı
    7. Zonguldak’ta kuvvetli yağış hayatı..
    8. Bodrum’da 60 düzensiz göçmen yakalandı
    9. İsveç’teki İranlılardan rejim karşıtı..
    10. Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme..
    11. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    12. Üç büyükşehir belediyesindeki..
    13. Nijerya'da yeni kabine açıklandı
    14. Haşdi Şabi, üslerine yönelik..
    15. Sivas’ta 184 daireye yapı ruhsatı..
    16. Bakan Selçuk: "Kamu görevlileri Hakem..
    17. 2 kolunu silaj makinesine kaptıran..
    18. Paralimpik masa tenisçiler, Avrupa..
    19. Büyükşehir itfaiye erleri nöbette
    20. Kahraman itfaiyeci
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Rusya: Türkiye'yi bilgilendirdik, vuracağız
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Davutoğlu'nun yanındaki isimden dikkat çeken çıkış: Bu isimler AK Parti'nin direğidir
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu’na sert tepki! ‘Basit adam! Senin kalibreni alır büker…’
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    TSK üssü tehlikede! Katil Esed’in ordusu kente girdi
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..
    "Yüzde yüz" dedi, büyük Marmara depremi için tarih verdi!..

    Günün Karikatürü

    21 Ağustos 2019
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Kötü sürprizle karşılaşabilirsiniz! Bunu yapanların emekliliği erteleniyor
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!
    Yerine kayyım atanan Ahmet Türk sahiplerinin yanına koştu!