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Dünya

Nijerya'da trafik kazası! Çetelerle mücadeleye giderken öldüler

Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çetelerle mücadele için sevk edilen 7 polis trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 05:49:00 -
Nijerya'da trafik kazası! Çetelerle mücadeleye giderken öldüler

Nijerya Polis Gücü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Katsina eyaletinde silahlı çetelerle mücadele için gönderilen polislerin aracının Kaduna-Zaria kara yolunda kaza yaptığı bildirildi.

Paylaşımda, "Kaza sonucu 7 polis yaşamını yitirdi, 11 polis yaralandı." bilgisine yer verildi. Yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.

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