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Dünya Nijerya'da terör saldırısı! 31 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da terör saldırısı! 31 kişi öldü

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 16:32:00 -
Nijerya'da terör saldırısı! 31 kişi öldü

Nijerya basınındaki haberlere göre, adını vermek istemeyen askeri yetkili yaptığı açıklamada, silah taşıyan askeri konvoyun Borno eyaletindeki Maiduguri-Mainok kara yolunda Boko Haram'ın saldırısına uğradığını belirtti.

Yetkili, "Teröristlerin saldırısında aralarında 1 komutan dahil 31 askeri kaybettik." dedi.

Nijerya'da Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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