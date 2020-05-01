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Aktüel

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın lojistik üssü imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 20:10:56 -
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın lojistik üssü imha edildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda, terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen operasyonda örgütün üssü imha edildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, ordunun, Borno eyaletine bağlı Sambisa ormanında Boko Haram'a karşı hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Enenche, saldırıda örgüte ait lojistik üssün imha edildiğini ifade ederek, çok sayıda teröristin öldürüldüğünü kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi yaşamını yitirdi.



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