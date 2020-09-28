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Aktüel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi
Aktüel

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 17:54:16 -
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kampı imha edildi

ABUJA (AA) - Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a karşı düzenlenen hava saldırısında örgütün kampı imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, basına yaptığı açıklamada, Boko Haram'ın, 25 Eylül'de Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'un konvoyuna düzenlediği saldırının ardından örgüte yönelik hava operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda örgütün kampının bombalandığını, çok sayıda teröristin öldürüldüğünü ifade eden Enenche, Borno eyaletine bağlı Kodila köyünde de 13 Boko Haram üyesinin yanı sıra 6 kadın ve 17 çocuğun askere teslim olduğu bilgisini paylaştı.

- Boko Haram, vali konvoyuna saldırı düzenlemişti

Vali Zulum'un da içinde bulunduğu konvoy, 25 Eylül'de yerinden edilmiş kişileri karşılamaya giderken Baga bölgesinde Boko Haram'ın saldırısına uğramıştı.

Saldırıda aralarında 7 polis ve 3 askerin bulunduğu 30 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Zulum'un yara almadan kurtulduğu saldırıda, araçlar hasar görmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan beri düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de 2015'ten bu yana saldırılar gerçekleştiren örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye yol açmıştı.

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