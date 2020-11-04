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Aktüel Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 75 üyesi öldürüldü
Aktüel

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 75 üyesi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 01:29:18 -
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 75 üyesi öldürüldü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'a yönelik operasyonlarda 75 örgüt üyesi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Operasyonlar Sözcü Vekili Benard Onyeuko, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 28 Eylül-31 Ekim arasında Borno eyaletinin farklı bölgelerinde örgüte yönelik hava ve kara operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 75 Boko Haram üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralı kaçtığını kaydetti.

Operasyonlarda örgütün sığınaklarının imha edildiğini aktaran Onyeuko, örgüte ait 4 zırhlı araç, silah ve önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi öldü.



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