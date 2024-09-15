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Dünya Nijerya’da tekne felaketi: 41 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Nijerya’da tekne felaketi: 41 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-09-15 20:46:00 -
Nijerya’da tekne felaketi: 41 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeyindeki Zamfara eyaletinde aşırı yük taşıyan teknenin alabora olması sonucu 41 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Gummi kasabasından çiftliklerine giden 53 kişiyi taşıyan tekne, nehirde alabora oldu.

Kazada 41 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel yetkililer, aralarında tekne kaptanının da olduğu 12 kişinin kazadan kurtulduğunu ve karaya çıkarıldığını kaydetti.

Yetkililer, teknenin aşırı yüklü olduğunu, tekne kaptanının bazı yolcuların inmesi için uyarıda bulunduğunu ancak yolcuların kaptanı dinlemediğini açıkladı.

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, hayatını kaybedenler için eyalet halkına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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