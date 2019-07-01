Nijerya'da tekne battı! Ölü ve yaralılar var
Nijerya'nın kuzeyinde bulunan Egbin Nehri'nde 27 kişiyi taşıyan tekne battı. Olayda, 2 kişinin cesedine ulaşılırken, 3 kişi de kurtarıldı.01 Temmuz 2019 Pazartesi 17:18
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Lagos Koordinatörü Olufemi Oke-Osanyintolu, teknenin, kapasitesinin üzerinde mal ve yolcu taşıdığı için battığını açıkladı.
Oke-Osanyintolu, kazanın ardından başlatılan çalışmalarda 2 kişinin cesedinin bulunduğunu, 3 kişinin kurtarıldığını belirterek, 22 kişiden ise hala haber alınamadığını ifade etti.
Kurtarılanların hastaneye kaldırıldığını aktaran Oke-Osanyintolu, arama kurtarma çalışmalarına devam edildiğini kaydetti.
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