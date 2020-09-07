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Aktüel Nijerya'da son 5 ayın en düşük Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi
Aktüel

Nijerya'da son 5 ayın en düşük Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:04:55 -
Nijerya'da son 5 ayın en düşük Kovid-19 günlük vaka sayısı kaydedildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, son 24 saatte kaydedilen 100 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasıyla son 5 ayın en düşük günlük vaka sayısı görülmüş oldu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, ülkede yapılan test sayısı 420 bin 543'e çıktı.

Son 24 saatte 100 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkede son 5 ayın "en düşük günlük vaka" sayısı kayıtlara geçti.

Toplam vaka sayısının 55 bin 5'e ulaştığı Nijerya'da son 24 saatte 3 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 1057'ye ulaşırken, iyileşen hasta sayısı da 43 bin 13'e yükseldi.

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısının düşüş göstermesi üzerine 5 Eylül'de uluslararası uçuşlar yeniden başlatılmıştı.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 305 bini geçerken, 31 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kıtada bugüne kadar en fazla Kovid-19 vakası 638 bin 517 ile Güney Afrika, 99 bin 863 ile Mısır ve 72 bin 394 ile Fas'ta görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.


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