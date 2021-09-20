Nijerya'da şok! Ordu güçleri sivilleri vurdu

Nijerya ordusunun sivilleri hedef alan hava saldırısında en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre saldırı, 15 Eylül Çarşamba günü, ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde bulunan Buhari köyüne düzenlendi.

Yerel kaynaklar saldırıda çok sayıda sivil kaybın yaşandığını belirtirken, Nijerya ordusu ise Boko Haram ve IŞİD'i vurduklarını, sivil kayıplara dair iddiaların araştırılacağını ifade etti.

Saldırı bölgesini teftiş eden yerel yetkililerden Muhammed Goje tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 9 sivilin öldüğü, 23 sivilin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu ifade edildi.

Ağır yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Nijerya ordusu, sivil kayıp rakamlarına dair bir açıklama yapmadı.

Ordu güçleri sıklıkla bölgede düzenledikleri saldırılarda sivillere yönelik ihlallere imza atmakla suçlanıyor.

Kaynak: Mepa News