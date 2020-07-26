Nijerya'da silahlı saldırılar: 10 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 10 kişi hayatını kaybetti.



Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kaduna eyaletine bağlı Jema'a ve Kaura bölgelerine gelen silahlı kişiler etrafa rastgele ateş etti.



Saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve yüzlerce kişi de korku nedeniyle evlerini terk etti.



Öte yandan Kaduna Valisi Nasir El-Rufai, eyalette devam eden saldırılar nedeniyle 24 saat sokağa çıkma yasağı ilan etti.



El-Rufai, eyaletin her yerinde güvenlik güçlerinin sevk edildiğini duyurdu.



- Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı



Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.



Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak 6 gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.



Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.