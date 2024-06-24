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Gündem Nijerya'da silahlı saldırı: Ölüler var
Gündem

Nijerya'da silahlı saldırı: Ölüler var

Yeniakit Publisher
2024-06-24 08:56:00 -
Nijerya'da silahlı saldırı: Ölüler var

Nijerya'nın Katsina eyaletinde motosikletli saldırganların düzenlediği silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Aliyu Sadiq, eyaletin Maidabino köyüne gelen motosikletli silahlı kişilerin çevreye ateş açtığını belirtti.

Sadiq, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Sadiq, olaya ilişkin soruşturmaların başlatıldığını ifade etti.

Öte yandan, ulusal çıkan haberlerde saldırıda onlarca kişinin kaçırıldığı öne sürüldü.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
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Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

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