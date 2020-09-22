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Aktüel Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü
Aktüel

Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü

Yeniakit Publisher
2020-09-22 23:07:47 -
Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, eyaletin Ushongo bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenledi.

Saldırıda 14 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'nın kuzeyi, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında zaman zaman şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.


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