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Dünya Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
Dünya

Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

Nijerya’da dehşet saçan silahlı çetelere yönelik Lagos eyaletinde düzenlenen operasyonlarda 56 çete üyesi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 05:32:00 -
Nijerya'da silahlı çetelere operasyon

Lagos Polis Sözcüsü Muyiwa Adejobi, basına yaptığı açıklamada, eyaletin Ikorodu bölgesinde son zamanlarda artan şiddet olayları nedeniyle bölgede silahlı çete üyelerine operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Operasyonlarda 56 çete üyesinin yakalandığını kaydeden Adejobi, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Adejobi, yakalananların mahkemeye sevk edileceğini aktardı.

Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Geçen yıl nisan ve temmuz arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında, 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

 

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