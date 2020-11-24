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Aktüel Nijerya'da silahlı çetelere karşı operasyonda çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi
Aktüel

Nijerya'da silahlı çetelere karşı operasyonda çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-24 00:44:53 -
Nijerya'da silahlı çetelere karşı operasyonda çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi etkisiz hale getirildi.

Nijerya Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, yaptığı açıklamada, ordunun, Zamfara eyaletine bağlı Maru bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Enenche, operasyonda çok sayıda silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Operasyonda 11 kişinin de yakalandığını belirten Enenche, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

Enenche, ayrıca eyalette geçen hafta cami baskınında kaçırılan 40 kişinin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

- Otlak kavgası

Zamfara eyaleti, hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin 4 yıldır devam eden şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu ortamdan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Zamfara Eyaleti Valisi Matawalle öncülüğünde geçen sene iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.


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