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Aktüel

Nijerya'da silahlı çete üyesi 12 kişi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:05:05 -
Nijerya'da silahlı çete üyesi 12 kişi öldürüldü

ABUJA (AA) - Nijerya'nın Katsina eyaletinde ordunun düzenlediği operasyonda, silahlı çete üyesi oldukları ileri sürülen 12 kişi öldürüldü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Eneche, basına yaptığı açıklamada, Katsina eyaletine bağlı Mara Zamfarawa köyünde çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Eneche, operasyonda 12 çete üyesinin öldürüldüğünü ifade ederek çok sayıda kişinin yaralı olarak kaçtığını kaydetti.

Operasyonda çetelerin rehin aldığı çok sayıda kişinin kurtarıldığını aktaran Eneche, çetelere ait önemli miktarda mühimmatın ele geçirildiğini söyledi.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Fulaniler, otlattıkları hayvanlarını çiftçilerin çalmaya çalıştığını da öne sürüyor.

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