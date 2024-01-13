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Dünya Nijerya'da şiddet dinmiyor
Dünya

Nijerya'da şiddet dinmiyor

Yeniakit Publisher
2024-01-13 00:05:00 -
Nijerya'da şiddet dinmiyor

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen silahlı saldırıda 23 kişinin kaçırıldığı açıklandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı bir grup, başkent Abuja'nın Bwari bölgesinde baskın düzenledi.Baskın sırasında çok sayıda kişi yaralandı, 23 kişi kaçırıldı.

Abuja Polis Sözcüsü Joseph Adeh, 23 kişinin kaçırıldığını doğruladı, kaçırılanları bulmak için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Ülkede, insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına karşın, fidye için kaçırma olaylarına sık rastlanıyor.

Silahlı saldırganlar, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları, fidye amacıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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