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Aktüel Nijerya'da seller 14 can aldı
Aktüel

Nijerya'da seller 14 can aldı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 19:41:00 -
Nijerya'da seller 14 can aldı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde devam eden ve etkili olan aşırı yağışların neden olduğu sellerde 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Bauchi Genel Sekreteri Alhaji Shehu Ningi, eyalette devam eden şiddetli yağışların 20 bölgede sellere yol açtığını belirtti.

Ningi, sel felaketlerinde 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Sellerde 3 bin 42 evde hasar olduğunu aktaran Ningi, yerinden olan kişilerin bölgelerdeki okul ve camilere geçici olarak sığındığını söyledi.

Batı Afrika'da haziranda başlayan yağışlar, eylül ayına kadar devam ediyor.

Bu yıl Burkina Faso'nun yanı sıra Nijer ve Senegal'de de aşırı yağışlar, sel ve su baskınlarına neden olmuştu.


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