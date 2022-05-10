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Dünya Nijerya'da sel felaketi! 5 kişi öldü
Dünya

Nijerya'da sel felaketi! 5 kişi öldü

Nijerya'nın Yobe eyaletinde meydana gelen sellerde 5 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 16:23:00 -
Nijerya'da sel felaketi! 5 kişi öldü

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Yobe Direktörü Dr. Baba Jalo, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Damaru'da dün öğlen saatlerinde başlayan sağanakların sellere yol açtığını belirtti.

Jalo, afette 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 42 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Afette çok sayıda ev ve iş yerinin zarar gördüğünü aktaran Jalo, "Bölgeden çok sayıda kişiyi tahliye etmeyi başardık. Yaralananları da hastaneye sevk ettik." ifadelerini kullandı.

Jalo, hükümetin selzedelere acil insani yardım gönderdiğini bildirdi.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede, yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.

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