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Dünya Nijerya'da rehin alınan 187 kişi kurtarıldı
Dünya

Nijerya'da rehin alınan 187 kişi kurtarıldı

Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 187 kişi kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 14:01:00 -
Nijerya'da rehin alınan 187 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çetelerin rehin tuttuğu 187 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Zamfara polis yetkilisi Ayuba Elkana, yaptığı açıklamada, eyalette iletişim hatlarının kesilmesi ardından Tsibiri Ormanı'nda silahlı çetelere karşı havadan ve karadan operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Elkana, operasyonlarda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 187 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Yaklaşık 4 aydır silahlı çetelerin elinde olan rehinelerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Öte yandan eyalette silahlı çete üyelerin hükümetle yaptığı anlaşmadan sonra 200 çocuk ve kadın rehine serbest bırakılmıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak bölge" ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetini yasaklamıştı.

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