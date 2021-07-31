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Dünya Nijerya'da onlarca Boko Haram üyesi teslim oldu
Dünya

Nijerya'da onlarca Boko Haram üyesi teslim oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da 91 terör örgütü Boko Haram üyesi çok sayıda silah ve mühimmatla teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 02:31:00 -
Nijerya'da onlarca Boko Haram üyesi teslim oldu

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusunda 91 terör örgütü Boko Haram üyesinin teslim olduğu bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Vekili Bernard Onyeuko, askeri birliklerin Borno eyaletinin farklı noktalarında düzenlediği operasyonda örgütün 91 üyesinin teslim olduğunu belirtti.

Onyeuko, operasyonda örgüt üyelerine ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen örgüt, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hala ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

20 binden fazla kişi öldü

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana, ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.

 

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