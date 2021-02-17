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Dünya Nijerya'da okula baskın! Çok sayıda öğrenci ve öğretmen kaçırıldı
Dünya

Nijerya'da okula baskın! Çok sayıda öğrenci ve öğretmen kaçırıldı

Nijerya'nın Niger eyaletinde bir yatılı okula düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre, 26 öğrenci ve 4 öğretmen kaçırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 14:03:00 -
Nijerya'da okula baskın! Çok sayıda öğrenci ve öğretmen kaçırıldı

Kagara Devlet Bilim Koleji yetkililerinden Abubakar Baba Umar, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin sabah erken saatlerde yatılı okula saldırı düzenlediğini söyledi.

Umar, ilk belirlemelere göre 26 öğrenci ve 4 öğretmenin kaçırıldığını kaydetti.

Saldırı sırasında çok sayıda öğrencinin kaçmayı başardığını aktaran Umar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

Kaçan öğrencilerden Muhammadu Abdullahi, silahlı kişilerin askeri üniforma giydiğini ve saldırı sırasında şiddet gördüklerini anlattı.

Abdullahi, kaçırılan öğrencilerin bir an önce kurtarılmasını ümit ettiklerini dile getirdi.

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