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Gündem Nijerya'da Milli Savunma Akademisine saldırıda 2 subay öldü
Gündem

Nijerya'da Milli Savunma Akademisine saldırıda 2 subay öldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Kaduna eyaletindeki Milli Savunma Akademisine düzenlenen silahlı saldırıda 2 subay hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 23:22:00 -
Nijerya'da Milli Savunma Akademisine saldırıda 2 subay öldü

Milli Savunma Akademisi Sözcüsü Bashir Jajira, yaptığı yazılı açıklamada, silahlı kişilerin Kaduna eyaletindeki Afaka bölgesindeki akademiye saldırı düzenlendiğini belirtti.

Jajira, "Saldırıda iki subayımız yaşamını yitirdi, biri de kaçırıldı." ifadesini kullandı.

Sözcü Jajira, kaçırılan subayı arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını kaydetti.

 

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