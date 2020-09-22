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Aktüel Nijerya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1100'e ulaştı
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1100'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:24:50 -
Nijerya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1100'e ulaştı

ABUJA (AA) - Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 1100'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19'a yakalananların sayısı 195 artarak 57 bin 437'ye çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 1100 olurken, hastalığa yakalanan 48 bin 674 kişi iyileşti.

Ülkede 6 bin 773 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Nijerya Hükümet Sekreteri ve Kovid-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, ülkede Kovid-19 nedeniyle konulan sokağa çıkma yasağının devam ettiğini belirtti.

Mustapha, ülkede salgının önlemesi kapsamında halka ibadethanelerde maske takılması çağrısında bulunarak, "İnsanların maske takmadan toplanması çok üzücü. Virüs nedeniyle her gün insanlar ölüyor, o yüzden maske takmamız gerekiyor ve sosyal mesafe de uygulamamız lazım." dedi.

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