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Aktüel Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 52 bine yaklaştı
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 52 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 13:37:52 -
Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 52 bine yaklaştı
ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 51 bin 905'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasında, ülkede şimdiye kadar 370 bine yakın Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 601 artarak 51 bin 905'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 997'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 38 bin 767'ye ulaştığı bilgisine yer verildi.

Lagos 17 bin 764, başkent Abuja 4 bin 969, Oyo 3 bin 36, Edo 2 bin 520, Plateau 2 bin 113 ve Rivers 2 bin 48 vakayla ülkede en fazla Kovid-19 görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 180 bini aştı, 27 bin 500'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 599 bin 940'a çıkarken, bu ülkeyi 97 bin 25 vaka ile Mısır ve 50 bin 964 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.
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