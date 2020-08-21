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Aktüel Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 51 bine yaklaştı
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 51 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 12:58:00 -
Nijerya'da Kovid-19 vakası sayısı 51 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 50 bin 964'e ulaştı.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinin (NCDC) açıklamasında, ülkede şimdiye kadar 352 bin 625 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 476 artarak 50 bin 964'e yükseldiği kaydedildi.

Ülkede son 24 saatte 7 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 992'ye çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 37 bin 569'a ulaştığı ifade edildi.

Lagos 17 bin 327, başkent Abuja 4 bin 881, Oyo 3 bin 17, Edo 2 bin 488, Plateau 2 bin 71 ve Rivers 2 bin 39 vakayla ülkede en fazla Kovid-19 görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vakası sayısı 1 milyon 160 bini aştı, 27 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 599 bin 940'e çıkarken, bu ülkeyi 97 bin 25 vaka ile Mısır ve 50 bin 964 vaka ile Nijerya izledi.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

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