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Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 500'ü aştı

Yeniakit Publisher
2020-07-27 07:35:35 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 500'ü aştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 40 bin 532'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede şimdiye kadar 262 bin 579 Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının son 24 saatte 555 artarak 40 bin 532'ye çıktığı kaydedildi.

Son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 858'e ulaştığı ifade edilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 17 bin 374 olduğu bildirildi.

Lagos, başkent Abuja, Oyo, Edo, Rivers ve Delta ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 850 bin aştı, 17 bin 808 kişi hayatını kaybetti.

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