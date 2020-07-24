  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-24 07:38:09 -
Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 39 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 38 bin 948'e yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 604 artarak 38 bin 948'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, son 24 saatte 20 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 833'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 16 bin 61'e çıktığı aktarıldı.

Lagos 14 bin 9, başkent Abuja 3 bin 376, Oyo 2 bin 306, Edo 2 bin 105, Rivers 1587 ve Delta 1453 ile Nijerya'da en fazla vaka görülen eyaletler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 792 bini aştı, 16 bin 756 kişi hayatını kaybetti.






Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı