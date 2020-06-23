Nijerya'da Kovid-19 vaka sayısı 21 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 bine yaklaştı.Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Dr. Chikwe Ihekweazu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19'un, başkent Abuja'nın yanı sıra 36 eyaletine yayıldığını belirtti.Ihekweazu, ülkede vaka sayısının son 24 saatte 675 artarak 20 bin 919'a yükseldiğini kaydetti.Ülkede son 24 saatte 7 kişinin daha ölmesiyle can kaybının 525'e çıktığını aktaran Ihekweazu, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 109 olduğunu söyledi.Lagos 8 bin 864, başkent Abuja 1583, Kano 1190, Oyo 988, Rivers 930 ve Edo 797 vakayla ülkede en fazla vaka görülen eyaletler oldu.- Afrika kıtasında vaka sayısı 318 bini geçtiAfrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 318 bini aştı, 8 bin 371 kişi hayatını kaybetti.Kıtada vaka sayısının en yüksek seyrettiği ülkeler ise Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Kamerun olarak sıralandı.Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmadı. Bu ülkenin yanı sıra Eritre, Uganda, Namibya ve Lesotho'da ölüm rapor edilmedi.



