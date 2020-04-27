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Aktüel

Nijerya'da Kovid-19 hastası kadın doğum yaptı

2020-04-27 20:59:40 -
Nijerya'da Kovid-19 hastası kadın doğum yaptı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, hamileliği sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kadın doğum yaptı.

Lagos Üniversitesi Eğitim Hastanesinin (LUTH) Twitter hesabından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Kovid-19 hastasının 3,3 kilogram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdiği belirtildi.

LUTH Başkanı Wasiu Adeyemo ise yerel basına yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, henüz Kovid-19 testi yapılmayan bebeğin annesinden uzak tutulacağını ifade etti.

Nijerya'da şimdiye kadar 1273 Kovid-19 vakası görülürken, 40 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

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