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Nijerya'da kolera kâbusu sürüyor
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Dünya Nijerya'da kolera kâbusu sürüyor
Dünya

Nijerya'da kolera kâbusu sürüyor

Nijerya'daki kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı, 479 oldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 01:46:00 -
Nijerya'da kolera kâbusu sürüyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezine (NCDC) göre, ocaktan bu yana ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra Benue, Delta, Zamfara ve Gombe dahil 15 eyalette kolera salgını yayıldı.

Ülkede ocaktan 11 Temmuz'a kadar 19 bin 305 kişiye kolera teşhisi konuldu ve salgın nedeniyle 479 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor.

Ülkede sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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