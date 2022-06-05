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Dünya Nijerya'da kiliseye pazar ayini sırasında saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Nijerya'da kiliseye pazar ayini sırasında saldırı! Ölü ve yaralılar var

Nijerya’nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde bir kiliseye pazar ayini sırasında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken saldırıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 18:49:00 - 2022-06-05 19:03:05

Nijerya’nın güneybatısındaki Ondo eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendiği ve çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Nijerya’nın güneybatısındaki Ondo eyaletindeki Owo kasabasında bulunan St Francis Xavier kilisesine silahlı kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Silahlı saldırganlar, kilisede pazar ayini sırasında ibadet edenlerin üzerine ateş açtı.

Ölü ve yaralılar var

Bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, henüz can kaybı sayısının net olarak bilinmediğini ancak çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Bölge Valisi Arakunrin Akedolu, gerçekleştirilen saldırıyı aşağılık bir saldırı olarak nitelendirirken, güvenlik güçlerinin suçluların cezalandırılması için görevlendirildiğini belirtti.

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