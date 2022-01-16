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Dünya Nijerya'da saldırganlar köyü bastı: En az 50 ölü
Dünya

Nijerya'da saldırganlar köyü bastı: En az 50 ölü

Nijerya’nın kuzeybatısında yer alan Dankade köyüne silahlı çetelerin yaptığı baskın sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 18:44:00 - 2022-01-16 19:09:12
Nijerya'da saldırganlar köyü bastı: En az 50 ölü

Nijerya’nın kuzeybatısında yer alan Dankade köyüne silahlı kişiler tarafından yapılan baskında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya’da silahlı çetelerin baskınları devam ediyor. Ülkenin kuzeybatısında yer alan Kebbi eyaletindeki Dankade köyüne silahlı çeteler tarafından dün baskın düzenlendiği ve saldırıda en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Köy sakinlerinden Abdullahi Karman Unashi basına verdiği demeçte, bölgedeki güvenlik güçlerinin geçtiğimiz cuma günü yaşanan çatışmanın ardından geri çekilmesi ile silahlı çetenin dün erken saatlerde motosikletlerle köye baskın yaptıklarını aktardı.

1 polis ve 50 köylü öldürüldü

 

Saldırganların köydeki dükkanları ve tahıl ambarlarını yaktığını ifade eden Unashi, köydeki büyükbaş hayvanları da çaldıklarını açıkladı. Karman, saldırganların 2 asker, 1 polis ve 50 köylüyü öldürdüğünü belirterek, Dankade'nin cemaat lideri ile çoğu kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda köylüyü kaçırdıklarını aktardı.

Evleri ateşe verdiler

Kaçırılan cemaat liderinin oğlu Didzi Umar Bunu ise basına verdiği demeçte, saldırganların bugün erken saatlerde köye geri dönerek daha fazla evi ateşe verdiğini aktardı. Bunu, "Ne aradılar ne de fidye talebinde bulundular. Dankade köyü cesetlerle dolu" dedi.

Kebbi eyaletinin komşusu Zamfara eyaletinde de geçtiğimiz hafta silahlı çeteler 200 kişiyi öldürmüştü.

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