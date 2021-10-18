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Dünya Nijerya'da Kanu, 7 suçtan yargılanacak
Dünya

Nijerya'da Kanu, 7 suçtan yargılanacak

Nijerya hükümeti, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının elebaşı Nnamdi Kanu'yu 7 suçtan yargılayacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 23:22:00 -
Nijerya'da Kanu, 7 suçtan yargılanacak

Nijerya hükümeti, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halklarının (IPOB) elebaşı Nnamdi Kanu'yu 7 suçtan yargılayacak.

Hükümet Avukatı Binta Nyako, yaptığı açıklamada, Kanu'nun terörizm ve vatana ihanet gibi 7 suçlamadan yargılanacağını duyurdu.

Nyako, Kanu'nun, 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacağını ifade etti.

IPOB elebaşı Kanu'nun, 27 Haziran'da yurt dışında yakalanarak Nijerya'ya getirildiği açıklanmıştı.

Kanu, 2017'de yargılanırken eski Abia Eyalet Valisi Orji Uzor Kalu'nun yardımıyla Malezya üzerinden İngiltere'ye kaçmıştı.

Nijerya'nın Abia eyaletinde 2017'de ordu birlikleri ile IPOB üyeleri arasında gerginlik yaşanmış, eyalette sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanmıştı. Olaylar sonrasında Nijerya, IPOB'u "terör örgütü" ilan etmişti.

Öte yandan IPOB, yöneltilen suçlamaları reddederek bölgedeki bazı polis merkezlerine ve camilere düzenlenen saldırıların grup üyeleri ile ordu birlikleri arasındaki çatışmalardan yararlanan başka gruplar tarafından yapıldığını iddia etmişti.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1960'larda çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti. IPOB, Igbo etnik grubu merkezli bir devlet kurmak istiyor.

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