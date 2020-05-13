  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nijerya'da kamyonet ile yolcu otobüs çarpıştı: 10 ölü, 27 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:51:18 -
Nijerya'da kamyonet ile yolcu otobüs çarpıştı: 10 ölü, 27 yaralı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Yobe eyaletinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Ulusal Yol Güvenliği Organizasyonu Yobe Eyalet Koordinatörü Shehu Umar, eyaletin Fika-Potiskum kara yolunda kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir yolcu otobüse çarptığını belirtti.

Umar, kazada ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu aktaran Umar, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı