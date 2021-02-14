Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de!
Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi.
Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici İstanbul'a getirildi.
Denizcileri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Mozart gemisine saldırı
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.
Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.