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Gündem Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de!
Gündem

Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de!

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici, THY uçağıyla İstanbul'a getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 07:17:00 - 2021-02-14 07:38:06
Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de!

Nijerya açıklarında kaçırılan Mozart gemisinden kurtarılan 15 gemici İstanbul'a getirildi.

Denizcileri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Mozart gemisine saldırı

Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 mürettebatla Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti.

Kaçırılan 15 mürettebat dün serbest bırakılmıştı.

 

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Yorumlar

INSANINA DEGER VEREN, SAHIP CIKAN ulkemle, yonetimiyle, milletimle GURUR DUYUYORUM

iste Milli devlet, iste guclu iktidar FARKI
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VATANSEVER

VATANDAŞINA SAHİP ÇIKAN DEVLETİMİZ VAR ALLAHA ŞÜKÜR
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