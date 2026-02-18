Nijerya’da kaçak madende zehirli gaz faciası: 37 işçi can verdi!

  • İSTANBUL
Batı Afrika ülkesi Nijerya’nın Plateau eyaletinde, yasa dışı olarak işletilen bir maden ocağında şüpheli gaz patlaması meydana geldi. Yaşları 20 ile 35 arasında değişen 37 madenci, yerin metrelerce altında zehirli gazın kurbanı oldu.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletine bağlı Wase bölgesinde yasa dışı işletilen madende şüpheli zehirli gaz patlaması meydana geldi. Yaşları 20 ile 35 arasında değişen madenciler, tünellerde çalışma yürüttükleri sırada gazdan etkilendi.

37 KİŞİ CAN VERDİ, KARBONMONOKSİT ŞÜPHESİ VAR

Patlamada ilk belirlemelere göre 37 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, mesai arkadaşları ve saha personelinin yürüttüğü çalışmalarla yer altından çıkarılarak çevredeki sağlık merkezlerine sevk edildi. Bazı yerel haberlere göre madencilerin karbonmonoksit gazına maruz kaldığından şüpheleniliyor.

