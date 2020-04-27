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Aktüel

Nijerya'da hükümetin Kovid-19 önlemlerini protesto eden 51 kişi gözaltına alındı

2020-04-27 20:17:38 -
Nijerya'da hükümetin Kovid-19 önlemlerini protesto eden 51 kişi gözaltına alındı

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'da hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini protesto eden 51 kişi gözaltına alındı.

Lagos Polis Sözcüsü Bala Elkana, yerel basına yaptığı açıklamada, Lagos eyaletinde sokağa çıkma ve toplu etkinliklerin yasaklanması gibi Kovid-19 tedbirlerine yönelik protestoya katılan ve şiddet eylemlerine başvuran 51 göstericinin gözaltına alındığını belirtti.

Eylemcilerin yolları kapatarak lastik yaktığını ifade eden Elkana, çevredeki devlet binalarına da zarar verildiğini söyledi.

Elkana, eylemcilerin emniyet güçlerine taş ve palalarla saldırması sonucu 5 polisin yaralandığını kaydetti.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, salgınla mücadele kapsamında başkent Abuja'nın yanı sıra Lagos ve Ogun eyaletlerinde 4 hafta sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Nijerya'da şimdiye kadar 1273 Kovid-19 vakası görülürken 40 kişi virüsten yaşamını yitirdi.


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