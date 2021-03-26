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Dünya Nijerya'da gizemli hastalık
Dünya

Nijerya'da gizemli hastalık

Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki bir okulda henüz tespit edilemeyen bir hastalık nedeniyle 30 kız öğrenci hastanelik oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 05:41:00 -
Nijerya'da gizemli hastalık

Sokoto Eyaleti Sağlık Komiseri Dr. Abdurrahman Dantsoho, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletteki kız kolejinde henüz teşhis edilemeyen hastalık nedeniyle 30 kız öğrencinin hastanelik olduğunu belirtti.

Dantsoho, okulda böyle bir durumun yaşanmasının endişe verici olduğunu ifade etti.

Okula 10 sağlık personelinin sevk edildiğini aktaran Dantsoho, "Test için okuldaki su, yiyecek ve çevredeki diğer malzemelerden örnekler alındı." dedi.

Dantsoho, henüz hastalıktan kaynaklanan ölüm yaşanmadığını söyledi.

Nijerya'da geçen sene "gizemli hastalık" nedeniyle 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

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