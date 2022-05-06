  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriyeli Ahmet Hamo Özdağ'ı eleştirdi! Eleştiriyi hazmedemeyen Özdağ ırkçı ifadelerle karşılık verdi

Meral Akşener'in siyasi çıkarlarına hizmet etmişti! O sağlıkçıya disiplin cezası verildi

DSÖ açıkladı! İşte koronavirüsün 2 yıllık bilançosu

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ'a çok sert eleştiri! 'Hayvandan daha aşağı bir adam'

İçişleri Bakanlığı'ndan Bengi Başer'e sert tepki!

Rusya'dan jet yanıt! O ülkenin diplomatları sınır dışı edildi

CHP’li gezi imamından müthiş itiraf: Bizim muhalefet seçimi kazanırsa...

Arap ülkesinden Suriyeli mülteci açıklaması: Suriyelilerin ülkesine dönmesini o ülke engelliyor

Bill Gates her şeyi itiraf etti: Büyük hataydı

Üstad’ı rahmetle anıyoruz! İşte Kadir Mısıroğlu'nun vefatından önceki son isteği
Dünya Nijerya'da felaket: 18 ölü
Dünya

Nijerya'da felaket: 18 ölü

Nijerya'da bir nehirde bayram kutlaması yapan insanları taşıyan kano battı. Olayda 18 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-05-06 07:04:00 -
Nijerya'da felaket: 18 ölü

Nijerya ulusal basınında çıkan haberlere göre, eyaletin Mai'adua bölgesindeki nehirde bayram kutlamalarından dönen kişileri taşıyan kano battı.

Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

AA'nın haberine göre; yetkililer, kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay