Nijerya'da felaket: 18 ölü
Nijerya'da bir nehirde bayram kutlaması yapan insanları taşıyan kano battı. Olayda 18 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya ulusal basınında çıkan haberlere göre, eyaletin Mai'adua bölgesindeki nehirde bayram kutlamalarından dönen kişileri taşıyan kano battı.
Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.
AA'nın haberine göre; yetkililer, kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.