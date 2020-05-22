  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

FBI Teksas'taki saldırının terör saldırısı olduğunu açıkladı

Vitamin deposu yeşil eriğin 7 mucizevi faydası!

El açması su böreği nasıl yapılır?

2 metre sosyal mesafe güvenli mi?

Bayram tatilinde kısa çalışma ödeneği verilecek mi?
için kalan
Aktüel

Nijerya'da etnik çatışma: 15 ölü

Yeniakit Publisher
2020-05-22 01:56:16 -
Nijerya'da etnik çatışma: 15 ölü

ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Cross River eyaletinde iki etnik grup arasında çıkan çatışmalarda 15 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, eyaletin Tigno bölgesinde Afono ile İbini etnik grupları arasındaki şiddet olaylarında 15 kişi yaşamını yitirdi.

Çatışmalarda çok sayıda kişi yaralanırken, yüzlerce ev kundaklandı.

Öte yandan, Cross River Emniyet Müdürü Uche Anozia, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Anozia, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayların kontrol altına alındığını kaydetti.

Cross River eyaletinde gruplar arasındaki arazi anlaşmazlığı sebebiyle zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor. Bölgede geçen yıl çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi yaşamını yitirmiş, birçok ev kundaklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı